Политик "Прогрессивных": правительство Кариньша падет в июне или незадолго до принятия бюджета на следующий год

Правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") падет в июне или незадолго до принятия бюджета на следующий год, заявил в интервью газете Diena один из лидеров партии "Прогрессивные", депутат Рижской думы Мартиньш Коссович.

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По его мнению, время президентских выборов, когда правящая коалиция не смогла договориться о едином кандидате, подтвердило ее раскол, так как возможность изменить состав коалиции ищут и "Новое Единство", и "Объединенный список".

Процесс президентских выборов демонстрирует слабость коалиции, сказал Коссович. "Если коалиция не может отложить в сторону разногласия и договориться по такому важному вопросу, как выдвижение единого кандидата в президенты, то что тут отрицать — оппозиция использует этот момент, чтобы показать слабость коалиции", — отметил представитель "Прогрессивных".

По словам Коссовича, правительство не способно работать и коалицию не ждет "долгая жизнь". "Сейчас в коалиции превалирует взаимная политическая ревность — кто кого не пускает в дом правительства, кто с кем первым встретился, кто с кем разговаривает. Не ведутся переговоры по важным вопросам, коалиция больше не работает в национальных интересах. Речь идет о политической ревности, мести, они думают одним днем, а не в перспективе 3-4 лет", — сказал политик.

Тем не менее он прогнозирует, что парламент уже сегодня выберет нового президента. "С точки зрения политической тактики для всех политических партий, за исключением, возможно, Нацобъединения, которое заявило, что хочет второго тура, гораздо надежнее, чтобы эта страница была закрыта, мы избрали президента и более или менее знали, как действовать дальше. Парламент и правительство тогда смогут продолжить работу, а не идти длинным путем по этому вопросу. Поэтому я бы сказал с достаточно высокой степенью уверенности, что в среду мы узнаем имя нового президента", — отметил Коссович.