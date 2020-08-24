Политик "Согласия" обратился в KNAB: подозревает, что перед выборами в Риге министерство рекламирует советника Пуце

Кандидат в депутаты Рижской думы от партии "Согласие" Гунтарс Гринвалдс обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой проверить, не использовало ли Министерство защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM) свои административные ресурсы в ходе предвыборной агитации в Риге. Гринвалдс подозревает, что возглавляемое министром Юрисом Пуце ведомство популяризировало его советника и сопартийца Андриса Бачкурса.

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Представляющий, как и Пуце, политическое объединение "Развитие/За!" Бачкурс намерен стартовать на внеочередных выборах в Рижскую думу от списка этой партии.

Гринвалдс ссылается на сообщение VARAM средствам массовой информации, которое было сделано 21 августа. В нем министерство отмечает, что потребовало от Рижской думы дать оценку работы муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks. При этом в тексте упоминался Андрис Бачкурс, что, по мнению Гринвалдса, было сделано для популяризации этого политика и является нарушением закона о предвыборной агитации.

Ранее по заявлению Гринвалдса KNAB начал проверку, должен ли был бывший мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") декларировать свои часы, которые стоят несколько тысяч евро, а также проверит возможное незаконное использование пропуска на стоянку.

В начале августа Гринвалдс сообщил журналистам, что Буров, не будучи больше ни мэром Риги, ни должностным лицом Rīgas nami, использует пропуск Rīgas nami, чтобы ставить свой BMW X5 на стоянку возле Дома Конгрессов. Без пропуска это стоило бы около двух евро в час.

Также Гринвалдс заявил, что попросит правоохранительные органы проверить, почему Буров не задекларировал свои золотые наручные часы. По подсчетам политика, они могут стоить от 8500 до 25 000 евро, но ни в одной декларации о доходах такую покупку или подарок Буров не указывал.