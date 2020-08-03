Политик "Согласия" пожаловался в KNAB на золотые часы Бурова

Кандидат в депутаты Рижской думы от "Согласия" Гунтарс Гринвалдс принял решение обратиться в правоохранительные органы с требованием проверить, откуда у кандидата в мэры столицы от конкурирующей партии "Честь служить Риге" Олега Бурова золотые часы. Их Гринвалдс заметил на фотографиях. По мнению политика, часы этой модели могут стоить от 8500 до 25 000 евро, однако, как утверждает он, данное приобретение Буровым не было задекларировано.

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Также Гринвалдс упрекает Бурова в том, что экс-мэр Риги использует пропуск Rīgas nami, чтобы использовать автопарковку возле Рижского Дома конгрессов, хотя, согласно официальной информации, не является должностным лицом Rīgas nami.

Данные факты Гринвалдс считает возможными нарушениями закона и просит от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовать их.