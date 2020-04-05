Политика во время эпидемии: Кариньш и Левитс верят в стабильность правительства

Первые лица государства публично призывают политиков на время серьезного кризиса забыть все обиды и разногласия, однако не все готовы согласиться на этот сценарий. Старая поговорка о том, что "кризис — это возможность" в понимании многих политиков действительно выглядит как возможность выделиться, попытаться навязать свою повестку дня или просто сотрясать воздух. Правда, как отмечает de facto, и премьер-министр Кришьянис Кариньш, и президент Эгилс Левитс заявили, что верят в стабильность правительства.

Вот уже две недели заседания правительства и партнеров по коалиции проходят в удаленном режиме. Однако это не помешало партнерам и поспорить о мерах по сдерживанию эпидемии, и о политических проблемах, в частности, о назначении нового министра экономики. Вместо Ральфа Немиро, который потерял допуск к гостайне и подал в отставку, партия KPV LV быстро делегировала на этот пост главу парламентской комиссии по народному хозяйству Яниса Витенбергса.

Однако эту кандидатуру не спешила поддержать Новая Консервативная партия (НКП), которая, в свою очередь, выдвинула кандидату на пост главы МЭ свои условия. Например, освободить от занимаемых должностей в Рижском свободном порту и Вентспилсском порту людей, который были связаны с бывшим советником Немиро — Павлом Ребенком. Причем, "консерваторы" хотели это сделать еще до того, как будет назначено голосование за нового министра в Сейме.

Новый министр экономики Янис Витенбергс отметил, что у НКП был целый список предложений и пожеланий, который он должен исполнить, заняв свой пост в правительстве. Отвечая на вопрос, обещал ли новый министр их выполнить, тот заметил, что он выслушал партнеров по коалиции, но в дальнейшем он будет поступать на свое усмотрение.

С публичным обращением к политикам не раскачивать правительство во время кризиса обратился и президент Эгилс Левитс, заметивший, что общество может и не простить такие ошибки. Однако глава НКП и министр юстиции Янис Борданс считает, что это предупреждение было адресовано не им, а главе государства просто передали неверную информацию.

При этом оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян выразил поддержку кандидатуре Витенберга еще раньше, чем коалиционная НКП. Примечательно, что СЗК утверждает: этот факт не стоит расценивать как попытку открыть себе дорогу обратно в правительство. Представители СЗК пояснили, что для страны в такой сложный момент крайне важно решить вопрос министра экономики, поэтому им пришлось прибегнуть к небольшому давлению со стороны, чтобы как можно скорей утвердили кандидатуру нового министра.

В дополнение к противоречиям вокруг нового министра экономики коалиция также была взволнована идеей министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, временно исполнявшего обязанности и главы Министерства экономики. И хотя его предложение о введении полного карантина в Латвии не было поддержано правительством, Гиргенс добавил свое отдельное мнение в протокол заседания Кабинета министров, а также распространил пресс-релиз. Он до сих пор придерживается мнения, что в Риге и Рижском регионе требуется карантин.

Однако Гиргенсу оппонировала министр здравоохранения Илзе Винькеле, заявившая, что подобные важные решения нужно принимать на основании фактических данных и опыта эпидемиологов и инфекционистов, а не следовать пониманию политиков о вопросах эпидемиологии.

Не спешат поддержать министра внутренних дел и товарищи по партии. В частности, глава парламентской фракции KPV.LV Атис Закатистов осторожен в своих высказываниях:

"Общество расколото. Многие думают, что необходимы более решительные меры, есть те, кто считает, что такие решительные меры не нужны. И то, что происходит сейчас, — это определенный разговор между правительством и фракцией с обществом в целом. Нам нужно говорить и пытаться объяснить, как правильно действовать".

Президент Эгилс Левитс считает, что о правильности выбранных правительством решений свидетельствует и тот факт, что в Латвии последствия, вызванные эпидемией

Covid-19, гораздо мягче, чем в других европейских странах. Глава государства убежден, что этому способствовали как решения Кабинета министров, так и тот факт, что большая часть жителей Латвии очень дисциплинирована.