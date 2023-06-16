Политики договорилось: здравоохранение получит еще 140 миллионов евро
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Министерство финансов договорилось с партнерами о выделении дополнительных 140 миллионов евро в этом году на нужды здравоохранения. Эти средства будут найдены за счет перераспределения бюджетов других министерств и ведомств, сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер отметил, что министр финансов Арвил Ашераденс проинформировал его о "хороших новостях для всего общества" — Минфин договорился с отраслевыми министерствами о выделении дополнительных 140 миллионов евро на здравоохранение в течение этого года.

На следующей неделе ожидается официальное решение по этому вопросу в правительстве.

Ранее представители отрасли здравоохранения заявили, что в этом году необходимо найти дополнительное финансирование — как минимум в такой степени, чтобы не пострадала доступность медицинских услуг. По подсчетам правления Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального обеспечения, это должны быть не менее 140 миллионов евро.

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