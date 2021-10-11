Политики не слышат ученых? Эксперты сообщили, что прерывают сотрудничество с правительством

Группа экспертов из академической среды, работающая при правительстве, сообщила, что приостанавливает свою деятельность и прерывает сотрудничество с Кабинетом министров. Причина — вложенные усилия экспертов не оправдались. В течение последних месяцев эксперты неоднократно выступали с заявлениями, указывающими на то, что политики не слышат их рекомендации и затягивают сроки принятия решений.
"Чтобы такое сотрудничество приносило необходимые плоды, работа экспертной группы должна на исходящем от правительства запросе об академической экспертизе, но опыт сотрудничества свидетельствует о том, что такого запроса нет", — говорится в заявлении экспертов.
Группа экспертов академической среды была создана по рекомендации Центра межведомственной координации, и последовавшего затем распоряжения Бюро премьер-министра. Группа работала на добровольных началах, эксперты не получали за свой труд вознаграждение. Целью работы было оказание поддержки Кабинету министров в процессе принятия решений, связанных с Covid-19.
На практическом уровене деятельность экспертной группы заключалась в оценке сценариев действия правительства, подготовленных Группой руководства межведомственой координацией. Эксперты давали оценки тому, как предлагаемые решения повлияют на распространение вируса, поведение общества, народное хозяйство. В задачи экспертной группы не входили предложения специфических новых решений.
Как неоднократно указывала группа, работа была оптимальной, если бы ставилась задача работать с обозначенными правительствами вопросами и политическими дилеммами. В этом случае эксперты бы давали оценку научной обоснованности и социально-экономического влияния решений.
"К сожалению, до сих пор деятельность экспертной группы ушла на дно, группа не помогает правительству принимать осознанное решения, а сами мнение экспертов становятся составной частью политического процесса", — говорится в заявлении группы экспертов.
С учетом вышеизложенного группа считает, что в нынешних обстоятельствах приостановка ее деятельности на неопределенный срок является оправданной. В то же время экспертная группа не исключает возможности дальнейшего сотрудничества, готова делиться своими знаниями, если правительство сформулирует вопросы.
"Мы также хотим поделиться мнением группы о серьезности нынешней фазы кризиса и действиях, которые могут смягчить негативные последствия", — говорится в заявлении эксперта.
Экспертная группа напоминает: еще 29 июня она предупредила Кабинет министров о том, что впереди с большой долей вероятности кризисный сценарий распространения Covid-19. Эксперты уже тогда указывали на низкий охват общества вакцинацией, на то, что осенью активизируется социальная жизнь, начнут работать школы, и это приведет к резкому росту распространения вируса.
"К сожалению, сейчас этот сценарий полностью воплощается", — констатируют экспертов.
1 октября эксперты не выдержали и распространили заявление, предупредив о надвигающеся росте количества госпитализаций. Эксперты призвали правительство незамедлительно принять пакет "ковидных" ограничений, весьма прозрачно упрекнув политиков в неготовности принимать непопулярные решения. Итогом стал созыв 5 и 7 октября заседаний Совета по кризисному управлению, предварявшие заседания правительства.
Экспертная группа поддержала решения Совета по кризисному управлению, дав небольшие рекомендации. Однако, как утверждают эксперты, 8 октября Кабинет министров, утвердив решение об объявлении чрезвычайной ситуации, утвердил менее жесткие ограничения. По сути они касаются только тех, кто не вакцинирован и не переболел.
Эксперты полностью уважают право Кабинета министров принять именное такое решение, но считают необходимым высказать опасения: это сценарий действий не снимет нагрузку с больниц. А потому правительство уже сейчас нужно думать о том, как действовать при потенциальной эскалации кризиса, а также информировать об этом общество.
Экспертная группа выражает благодарность Центру межведомственной координации и лично заместителю руководителя этой структуры и руководителю Отдела развития оценки и надзора Владиславу Весперису и консультанту Отдела развития оценки и надзора Сигите Сникере за успешное сотрудничество, отличную координацию, честную и конструктивную работу — в том числе, получавшую отражение в масс-медиа.
В экспертную группу входили:
Гиртс Бригис, руководитель эпидемиологии и общественного здоровья Рижского университета Страдиня;
Элина Диминя, доктор медицины;
Анда Кивите-Уртане, иссследователь Рижского университета Страдиня;
Людмила Виксна, профессор Рижского университета Страдиня;
Иварс Аустерс, профессор социальной психологии ЛУ;
Клавс Седлениекс, ассоциированный профессор ЛУ;
Инта Миериня и Инесе Шупуле, исследователи Института социологии и философии ЛУ;
Ингуна Элере, профессор отделения дизайна Латвийской Художественной академии;
Зигурдс Закис, стратег в коммуникации;
Андрис Шуваевс, антрополог экономики;
Байба Бела, ассоциированный профессор Факультета социальных наук ЛУ;
Байба Мартинсоне, профессор Латвийской академии наук;
Фелециана Раевска, профессор Видземской высшей школы;
Никита Безбородов, руководитель Клиники психиатрии Детской клинической университетской больницы;
Мартиньш Аболиньш, экономист банка Citadele
Гундарс Берзиньш, декан факультета бизнеса, управления и экономики ЛУ
Карлис Вилертс, руководитель Отдела исследований Управления монетарной политики Банка Латвии.