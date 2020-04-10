Политики призывают государство позаботиться о моряках, которые остались без работы
Foto: DELFI

Председатель партии "Согласие" Янис Урбанович обратился с открытым письмом к министру сообщения Талису Линкайтсу. В письме говорится о том, что представители ряда профессий в условиях чрезвычайной ситуации в силу специфики работы оказываются в особо
уязвимом положении, поскольку разработанный единый механизм социальный защиты к ним может не применяться. Оппозиция просит позаботиться о моряках, которые ходят как на судах, находящихся под латвийской юрисдикцией, так и на иностранных судах.

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В письме Янис Урбанович просит Министерство сообщения предоставить информацию о том, какие механизмы оказания помощи уже задействованы в отношении латвийских поданных, занятых в сфере мореходства.

Также лидер "Согласия" требует предоставить данные о том, сколько моряков сейчас официально находятся в простое, получают пособие за простой и каков средний размер этого пособия. Также партия интересуется, есть ли в распоряжении Министерства сообщения данные о том, сколько моряков, находящихся за границей, хотят вернуться в Латвию.

"Обязанность государства в столь специфических условиях — обеспечить поддержку каждому латвийцу. Мы хотим убедиться, что моряки не остались брошены на произвол судьбы", — подчеркнул Янис Урбанович.

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Талис Линкайтс "Согласие" Янис Урбанович
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