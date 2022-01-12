Политолог: беспорядки в Казахстане можно рассматривать как сведение счетов между элитами

Судя по поведению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, после беспорядков в стране не ожидаются существенные и долгосрочные изменения, заявил агентству LETA политолог Оярс Скудра.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Долгосрочные последствия беспорядков могут возникнуть в государственном административном и бюрократическом аппарате, а также в деятельности служб безопасности, подчеркнул Скудра. Политолог добавил, что в работе казахстанских служб безопасности уже сейчас идет оценка кадров и "чистка".

Вывод российских войск, если таковой действительно произойдет, указывает на то, что перемены в стране не ожидаются. Тогда эти протесты можно рассматривать как сведение счетов между кругами элит, поскольку Казахстан очень богат различными ценными природными ресурсами, отметил Скудра.

По словам политолога, в информационном пространстве по-прежнему остается одна неопределенность, а именно, где сейчас находится экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Выводы можно будет сделать позже, причастен ли сам Назарбаев или его клан к беспорядкам.

Также Казахстан поддерживают Китай, Россия и Турция, кроме того, в стране имеется большой капитал США. Это указывает на то, что некоторым игрокам не выгодны и не нужны массовые беспорядки или резкая смена власти.

В то же время Скудра указал, что некоторые эксперты считают беспорядки несущественными. Они придерживаются мнения, что изменения могут значительно повлиять на страну.

Как сообщалось ранее, Токаев заявил, что за беспорядками в Казахстане в стоят боевики из Средней Азии, Афганистана и Ближнего Востока.