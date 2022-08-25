Политолог: демонтаж обелиска в Пардаугаве станет кульминацией, затем, возможно, общество успокоится

С демонтажем обелиска в Пардаугаве наступит кульминация, за которой может последовать успокоение общества, считает политолог, специалист по связям с общественностью Филипп Раевский.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он провел параллели с 1991 годом, когда на улице Бривибас был свален памятник Ленину, и с 1995 годом, когда был взорван Скрундский локатор, что ознаменовало уход российской армии из Латвии. По словам Раевского, это кульминационные моменты, до которых противоположной стороне кажется, что на что-то еще можно повлиять, несмотря на то, что все решения уже приняты.

Что касается того, примет ли демонтаж объекта та часть общества, которая выступала за сохранение памятника в Пардаугаве, то, по словам политолога, памятник снесен, и люди могут протестовать сколько угодно, но никто не поставит его обратно.

"Возможно, возмущаться будет ограниченное количество людей, которым был важен памятник, но и они понимают, что памятника больше не существует. Я думаю, что психологически очень важно, что памятника не существует, потому что какой смысл устраивать беспорядки на груде развалин", — сказал политолог.

Раевский считает, что ситуация с безопасностью в Латвии сейчас лучше, чем когда в Эстонии сносили бронзового "Алешу". В то время в соседнюю страну въезжали провокаторы, а в настоящее время возможности въезда таких людей в Латвию ограничены.

По мнению Раевского, есть русскоязычные граждане Латвии, которые ведут себя агрессивно, угрожают и негативно относятся к государству и к тому, что в нем происходит — с такими лицами должны работать силовые структуры и полиция, чтобы выяснить, не связаны ли они с какими-то российскими структурами.

С другой стороны, говоря о негражданах Латвии, политолог отметил, что эти люди не имеют политического влияния и права голоса. Очень важно работать с детьми, получившими латвийское гражданство. Необходимо, чтобы молодежь "прошла" через латвийскую школьную систему — если она будет построена правильно, молодые люди научатся латышскому языку, латышской истории и станут европейцами.

С другой стороны, живущие в Латвии граждане России, если они настроены агрессивно, должны быть лишены возможности жить в Латвии, чтобы уехать в Россию.

Отвечая на вопрос, что выиграли латвийские политические силы от демонтажа памятника в Парке Победы, Раевский подчеркнул, что лицом этого процесса является мэр Риги Мартиньш Стакис, который не баллотируется на предстоящих выборах. По мнению политолога, это хорошо — было бы хуже, если бы лицом этого процесса был лидер какой-то партии. В этом случае он был бы политизирован.

Раевский указал, что бенефициарами этого процесса являются национально ориентированные силы. Среди проигравших -"Согласие", "которого почти не видно".