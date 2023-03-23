Политолог: и в этом правительстве Кариньш продолжает изображать модератора, а не руководит процессом

И в этом правительстве премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") продолжает действовать как модератор групповых дискуссий, вместо того чтобы брать на себя обязанности главы правительства, заявил декан факультета социальных наук Латвийского университета, политолог Янис Икстенс, комментируя деятельность Кабинета министров за 100 дней.

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По мнению Икстенса, работу правительства нельзя назвать гладкой, а Кариньш, который на этот раз представлен в парламенте не восемью депутатами, как это было в предыдущем правительстве, а 26, — это "первая и самая большая проблема".

Возникшие в процессе формирования правительства противоречия между партией "Новое Единство" и "Объединенным списком" (ОС) не исчезли, о чем наглядно свидетельствует бюджет здравоохранения.

"Мы слышим слова о необходимых реформах, которые нужно проводить, но от премьера не поступает содержательных предложений, как будто это не касается его и возглавляемого им правительства. Бессмысленная "порка" министров риторическими приемами в публичном пространстве, вероятно, продолжится. Видимо, Кариньш не понимает, что он является не только частью этого процесса, но и руководителем. Похоже, премьер-министр забыл и про договор о сотрудничестве, в котором говорится, что все несут солидарную. ответственность за работу правительства", — сказал Икстенс.

Отвечая на вопрос, столкнется ли правительство с аналогичными вызовами и в образовании, Икстенс заявил, что и тут мы слышим "бессмысленную риторику" о реформах, которые должны быть реализованы, как будто премьер-министр не возглавлял правительство предыдущие четыре года со всеми возможностями для реформирования системы образования. Сейчас создается впечатление, что Кариньш проснулся и понял, что что-то не так. По словам Икстенса, это было бы смешно, если бы не было так грустно.

На вопрос, есть ли у правительства какие-либо идеи о том, как реализовать свое обязательство по экономической трансформации, политолог ответил, что, похоже, нет. Похоже, что видение экономических преобразований ограничивалось увеличением бюджета на оборону и существенным увеличением заработной платы для себя и государственных служащих.

Говоря о том, какие выводы на будущее можно сделать из первых 100 дней работы правительства, Икстенс сказал, что ничего хорошего они не предвещают. Напряжение между "Новым Единством" и ОС не уменьшится. Важны президентские выборы, после которых могут быть "движения", связанные с образованием и здравоохранением. Также ожидаются переговоры по оптимизации школьной сети, где у "Нового Единства" и ОС достаточно разные мнения.

На вопрос, каким может быть выход из этой ситуации, политолог ответил, что одним из выходов могло бы стать участие Кариньша в выборах в Европарламент и оставление поста премьер-министра. По мнению Икстенса, это была бы отставка с честью и известной подушкой безопасности.