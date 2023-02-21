Политолог Кажока: "Должно быть ясное решение для граждан России, которые не сдадут тест по латышскому языку"

Решением для граждан России, которые не смогут сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить вид на жительство в Латвии, не может быть выдворение из страны, долгие судебные разбирательства или нахождение в неясном юридическом статусе, считает политолог Ивета Кажока.

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В своем комментарии для портала Delfi эксперт остро критикует политиков, которые в предвыборный период приняли решение, не подумав о том, как оно будет реализовываться на практике.

"Одно из таких решений уже давно вызывает панику среди русскоязычного населения Латвии — о том, что будет с теми гражданами России, проживающими в Латвии, которые когда-то были негражданами или гражданами Латвии, но отказались от этого статуса", — подчеркивает эксперт: "Почему отказались? Самая типичная причина: в какой-то момент в начале этого века пенсия, которую предлагала Российская Федерация была выше, чем они могли получить в Латвии. Сейчас выявляются случаи, когда даже близкие не знали, что их родственники имеют российское гражданство. Это примерно 25 тысяч человек старшего поколения, которые в основном живут там же, где и другие латвийские русские соответствующих возрастных групп — в Болдерае, Плявниеках, Кенгарагсе, Каугури, Даугавпилсе, Резекне, Олайне и других крупных городах".

В случае, если эти люди не подтвердят документально владение государственным языком до 1 сентября этого года, они оказываются в неясном правовом статусе и фактически им грозит выдворение из Латвии. К тому же, очевидно, что Управление по делам гражданства и миграции из-за перегрузки не справляется с потоком клиентов, напоминает Кажока.

Политолог считет, что необходимо пересмотреть поправки к Иммиграционному закону, которые создали такую ситуацию. "Поправки должны быть пересмотрены таким образом, чтобы они были реально применимы, а не "подвешивали" государственные учреждения и не создавали неопределенность для такой большой части населения Латвии с точки зрения правового статуса. 1 сентября как точка отсчета для истечения срока действия постоянных видов на жительство 25 тысяч человек и для получения ими нового статуса в Латвии - это в реальной жизни невыполнимо", — считает эксперт.

"Размышляя о требованиях к знанию латышского языка проживающим в Латвии российским гражданам, которые когда-то были гражданами или негражданами Латвии, следует понимать, что речь в основном идет о людях старшего поколения, чей риск для безопасности Латвии минимален", — подчеркивает Кажока: "Если не учитывать их гражданство, то они неотличимы от русскоязычных граждан Латвии или неграждан старшего поколения, проживающих в Болдерае, Каугури или Олайне.

Конечно, желательно, чтобы они выучили латышский язык и, на мой взгляд, оправдана привилегия в виде автоматического или раньше выдаваемого вида на жительство для тех из них, кто может доказать свое знание латышского языка. В то же время должно быть и четкое решение для тех из них, кто не сможет сдать экзамен по латышскому языку — и этим решением не может быть выдворение в Россию, многолетние судебные тяжбы или длительное нахождение в юридически неопределенном статусе. Решение должно быть разумным и соразмерным — как по отношению к ним, так и с учетом способности государственных учреждений, особенно Управления по делам гражданства и миграции предоставлять услуги и другим группам латвийского общества".