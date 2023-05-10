Политолог: Левитс, отказавшись баллотироваться на второй срок, развязал руки "Новому Единству"

Действия нынешнего президента Эгиля Левитса, снявшего свою кандидатуру на второй срок в этой должности, политически неадекватны по отношению к премьерской партии "Новое Единство", такое мнение агентству LETA высказал политолог и специалист по связям с общественностью Филипс Раевскис. Тем не менее именно это решение развязывает руки "Новому Единству", позволяя выдвинуть своего кандидата уже в первом туре выборов.

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Политолог отметил, что не хотел бы оказаться на месте "Нового Единства" и Национального объединения, которым теперь придется объяснять сложившуюся ситуацию своим избирателям. "Новое Единство" анализировало кандидатуру Левитса, советовалось с ним, публично обещало его поддерживать, невзирая на низкий рейтинг действующего главы государства.

В своем заявлении Левитст также призвал кандидата в президенты от "Объединенного списка" — предпринимателя Улдиса Пиленса — также отказаться от участия в выборах. Раевскис считает, что такой посыл неверен. Ведь в оппозиции, по его словам, находится не только "Стабильность", которую политолог считает маргинальной и опасной для Латвии силой.

"В оппозиции есть разные силы, например, Союз "зеленых" и крестьян, который является серьезной политической партией", — сказал Раевский. Также, по его словам, нельзя считать "прокремлевской" "Прогрессивных".

По мнению политолога, в нынешней ситуации неправильно утверждать, что только коалиция и только кандидат от коалиции является правильным для Латвии. Наоборот, Раевскис указывает на то, что Левитс был первым президентом, избранным коалицией в новейшей истории Латвии. Ни один предыдущий президент не был избран только коалиционными голосами.

"Это привело к тому, что Левитс в самые сложные моменты своей деятельности всегда смотрел коалиции в зубы и служил коалиции вместо того, чтобы стоять над политикой и представлять все латвийское общество. Это плохо закончилось — низкие рейтинги, отсутствие доверия. Такую ошибку нельзя допускать! У президента должна быть более широкая поддержка, не только коалиционная", — подчеркнул Раевскис.

Политолог подчеркнул, что Левитс, сняв свою кандидатуру, больше, чем кто-либо другой, развязал руки "Новому Единству", которое теперь может выдвинуть своего кандидата. Ранее руки "Нового Единства" были связаны из-за взаимоотношений между премьер-министром Кариньшем и Левитсом, ведь президент всегда выступал в роли ярого стронника как "Нового Единства", так и правительства.

По словам политолога, до решения Левитса о самоотводе, казалось, что достигнут консенсус — в политическая элита смирилась с тем, что в первом туре президента избрать не удастся, а настоящие кандидаты появятся во втором туре. Решение Левитса меняет эту ситуацию.

"Игра изменилась, и мы можем надеяться, что будет найден кандидат в президенты, который наберет 51 голос уже в первом туре", — сказал Раевскис.