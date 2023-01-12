Политолог: "Люди стали опасаться говорить то, что думают. И это тревожит"

Социологические опросы показывают тревожные тенденции: люди опасаются говорить то, что думают, поскольку считают, что их точка зрения может обернуться проблемами. Причем, это касается и русскоязычных, а латышскоязычных жителей. Об этом в разговоре с rus.lsm.lv отметила политолог, директор и ведущий научный сотрудник центра Providus Ивета Кажока.
"Большинство говорит, что не могут выразить свое мнение по болезненным политическим вопросам. (..) Это очень сильно ощущается, когда мы начинаем говорить о таких вопросах, как снос памятника в Пардаугаве, русский язык или СМИ, которыми пользуются респонденты. Сразу ощущаешь, что человек перестает отвечать и начинает давать очень уклончивые ответы", — признала Ивета Кажока.
"Люди очень не хотят говорить что-то, что потом можно трактовать как правонарушение. Не хотят, чтобы потом их обвинили в нелояльности. Они не хотят конфликтовать, а потому не видят в этом необходимости. Но основная причина — неуверенность, что в Латвии ты можешь что-то свободно говорить, а тебя после этого не перестанут уважать", — заявила политолог.
Общество живет в условиях проходящей в Украине войны и связанного с нею кризиса. "Но мы зашли слишком далеко. Если даже исследователям сложно понять, что происходит в обществе, это очень тревожный сигнал. Особенно во времена социальных сетей, когда люди в своих "пузырях", где они чувствуют себя комфортно, нагнетают страхи, неприязнь и чувство обиды", — пояснила Ивета Кажока.