Политолог назвал два возможных сценария развития событий на Украине
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

У вторжения России в Украину могут быть разные сценарии развития, в том числе попытки РФ сменить в Украине действующую власть или же поделить страну на две части. Своими предположениями поделился директор центра безопасности и стратегического исследования Латвийской Национальной академии обороны Том Ростокс.

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Ростокс подчеркнул, что действия России в Украине - это чистой воды агрессия, направленная против суверенного государства, кроме того, это не была спровоцированная агрессия, как это пытаются преподнести в РФ.

По словам политолога, эта агрессия имеет политическую цель. Россия хочет от Украины нейтралитета, и, возможно, смены правительства, но вопрос в том, каким образом, она попытается этого достичь. Он считает, что президент РФ Владимир Путин хочет реализовать свои планы очень быстро, так как только в этом случае это возможно. Стратегия России может провалиться, если война затянется. "Если желаемый результат не удастся реализовать быстро и вооруженные силы Украины продолжат сопротивляться, то план Путина может провалиться", - считает политолог, добавляя, что Россия не может с несколькими сотнями тысяч военных оккупировать такую большую страну, как Украина, так как противостояние может продолжиться и со стороны гражданских лиц.

О дальнейших шагах Путина говорить слишком рано, но можно ожидать его попытки сменить власть, а также разделить страны на две части. Политолог допускает, что вскоре Украине или западному миру выдвинут новые требования.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля российские войска атаковали объекты на всей территории Украины. Сообщения о ракетных обстрелах приходят из Киева, Харькова, Одессы и других городов страны. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.

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