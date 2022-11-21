Политолог: "неудобные министерства" разделены среди партий поровну

Доля "неудобных" министерств среди партий формирующейся коалиции неплохая, заявил в интервью программе TV3 политолог и специалист по связям с общественностью Филип Раевский.

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Он считает, что процесс формирования правительства намеренно не тормозится, но в то же время партии перешагнули так называемые "краеугольные сроки", не успев сформировать правительство до национального праздника.



"Затянувшимся процессом переговоров политики навредили сами себе — общество выполнило свою функцию, придя на выборы, а политики не могут договориться", — сказал эксперт.

Раевский отверг предположение о том, в формировании этого правительства большая роль достанется олигархам — политолог подчеркнув, что такие лица "не являются крупными игроками" в существующем процессе.

Оценивая распределение сфер ответственности, предложенное кандидатом в премьер-министры Кришьянисом Кариньшем, Раевский согласился с тем, что сфера здравоохранения, предложенная "Объединенному списку", является "болезненной", поскольку "была основной сферой, которая интересовала и волновала общественность годами".

Он отметил, что в такой ситуации стать министром здравоохранения, не зная, какое будет финансирование этой сферы, тревожно на партийном уровне — без финансирования и со слабым министром это может плохо кончиться для партии.

Впрочем, "Новое Единство" также взяло на себя две не самые солнечные должности — должность министра благосостояния и министра образования и науки, а "Национальному объединению" досталось не менее проблемное Министерство сообщения.

Раевский также считает, что проблемы с внутренними коммуникациями "Объединенного списка" могут вызвать осложнения в будущем, например, в сотрудничестве с партнерами по правительству.