Политолог: низкая явка объясняется слабой конкуренцией между партиями, "Согласие" сдалось без боя
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Низкая явка избирателей на выборах Рижской думы отчасти объясняется относительно слабой конкуренцией между политическими партиями, сказал агентству ЛЕТА декан факультета социальных наук Латвийского университета Янис Икстенс.

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Он отметил, что по сравнению с муниципальными выборами 2017 года на этих выборах потеряна почти треть избирателей. Столь резкое падение нельзя объяснить ни сменой места жительства, ни несвоевременным декларированием.

Как отметил политолог, конкуренция между партиями была слабой. "Огромного концептуального противостояния не было", - сказал Икстенс, подчеркнув, что "Согласие" своевременно послало сигнал, что "сдается без боя".

"Если "Согласие" выдвигает в мэры Константина Чекушина, то иначе это послание сложно воспринять", - сказал политолог. По его мнению, в этот момент борьба потеряла значительную часть своей остроты, и партии просто расслабились, хотя и не все. "Русский союз Латвии и "Альтернатива" начали бороться за русскоязычных избирателей - у них появилось второе дыхание", - сказал эксперт.

Во-вторых, на активность избирателей мог повлиять и Covid-19, хотя это спекулятивное утверждение. "Магазины полны, а участки пусты. Также следует учитывать тот факт, что люди больше, чем когда-либо ранее, воспользовались возможностью проголосовать заранее", - сказал политолог. К тому же выборы пришлись на последние выходные перед началом учебного года, а погода была плохой.

По мнению Икстенса, избиратель "Согласия" разочаровался и в проводимой им политике, и из-за коррупционных скандалов в столице. Повлияло на настроение избирателей и то обстоятельство, что предыдущий мэр Риги Нил Ушаков "сбежал в Брюссель".

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Русский союз Латвии Константин Чекушин Брюссель Выборы в Рижскую думу 2020 "Согласие" Нил Ушаков
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