Политолог о предупреждении МИД РФ странам Балтии: "Это как угроза из подворотни"

Накануне вечером официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвия, Литва и Эстония несут ответственность за антироссийский психоз, когда на Россию «выливаются помои лжи, клеветы и фейков». Это заявление для Rus.LSM прокомментировал политолог Юрис Розенвалдс.

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"Это, простите, заявление как из подворотни: "Как дам сейчас!", примерно то же самое. Во всем мире нарастает волна протестов против агрессии России в Украине. Не совсем понимаю, почему угроза Балтийским странам — наверное, потому что господин Путин и его окружение размахивают всем, чем могут, и стараются угрожать именно Балтийским странам, потому что неоднократно именно Балтийские страны упоминались, как следующая цель Путина", — заявил Розенвалдс.

На вопрос, насколько реально, что страны Балтии могут подвернуться нападению России, Розенвалдс ответил, что Путин уже не действует рационально, а потому ничего исключать нельзя.

"Господин Путин и российское руководство превратилось не просто в обезьяну с гранатой, а обезьяну с атомной бомбой в руках. Но инстинкт самосохранения должен быть. Я позволю себе сказать: я не верю в такой поворот событий", — сказал политолог.