Политолог: после следующих выборов сменится большинство нынешнего состава Сейма
Foto: Saeimas administrācija

После выборов в Сейм 14-го созыва можно ожидать смены 60% нынешнего состава парламента. Такое мнение в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении выразил политолог Филипп Раевский, пишет LSM.lv.

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Однако, по словам эксперта, большого изменения в политических силах, представленных в Сейме, не будет.

Политолог указал, что в целом уходящий год был достаточно спокойным, без существенных изменений. Раевский подчеркнул, что в контексте выборов политическая среда может измениться. По его мнению, правительство скоро перестанет работать эффективно и принятие решений осложнится, поскольку с приближением выборов коалиционные силы "будут заняты своими рейтингами, которые очень низкие".

Раевский пояснил, что принятие решений осложняет не только состав коалиции, но и следующий момент: существует очень слабая политическая оппозиция, в результате чего возникают "внутренние оппозиционеры".

Политолог также обратил внимание на последствия популизма. Он признал, что популизм способствует недоверию правительству, а на выборах это может привести к низкой явке избирателей или к "странному политическому выбору, который может вызвать политическое похмелье уже на следующее утро".

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