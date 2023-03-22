Политолог: правительство доказало, что может успешно работать и с небольшим большинством

Правительство доказало, что оно способно успешно работать даже при незначительном большинстве голосов в парламенте, заявил политолог Филипп Раевский, комментируя 100 дней работы второго правительства Кришьяниса Кариньша.

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По мнению Раевского, тот факт, что госбюджет принимался без громких скандалов, свидетельствует о стабильности работы. Правительство хорошо выполнило эту задачу с процедурной точки зрения, то есть Кабинет министров сам предложил план, утвердил бюджет в соответствии с планом без лишних проволочек и сюрпризов. Это показывает, что правительство способно к сотрудничеству и стабильно.

На вопрос, с какими вызовами правительству еще предстоит столкнуться, политолог ответил, что правительство не в состоянии решить проблему, которая была и у предыдущего правительства, — нет ответа на вопрос, как увеличить государственный бюджет, не повышая налогов и способствуя росту экономике Латвии.

"Отсюда и все остальные проблемы. Если нет экономики, производящей налоги, то нет и денег, которые можно было бы потратить на здравоохранение, образование или что-то другое. Следующим испытанием будет введение новых налогов. Мы видим размышления министра финансов о том, что необходимо увеличить часть валового внутреннего продукта, которая перераспределяется, например, с 30% до 33%, но это невозможно сделать без введения новых налогов", — сказал Раевский.

По словам политолога, это свидетельствует об отсутствии у правительства представлений о том, как сделать так, чтобы государство работало эффективнее, а экономика мощнее, чтобы компании развивались и платили больше налогов, чтобы люди становились богаче и платили больше налогов. Раевкий считает, что на этот вопрос не ответило ни правительство, ни государственный бюджет, который является "проекцией политической мысли в цифрах".

На вопрос, удастся ли правительству добиться экономической трансформации, которую правительство Кариньша поставило целью в своей декларации, политолог ответил, что пока непонятно, знают ли сами министры, что стоит за этим словосочетанием, не говоря уже о конкретном наборе шагов, которые приведут нас к "трансформированной экономике".

Отвечая на вопрос, в каких вопросах у правительства не все так гладко, Раевскис указал на проблемную ситуацию в сфере образования. По его мнению, система образования финансируется достаточно хорошо, если смотреть на европейский уровень. Кроме того, количество учителей на одного ученика достаточно велико. Это две предпосылки, которые предполагают, что образование должно быть очень хорошего уровня, но в результате качество низкое.

"Результаты централизованных экзаменов слабые. Все это говорит о том, что в системе образования заложены фундаментальные проблемы. Я не знаю, сделает ли учащихся умнее сокращение количества школ. В системе образования нужны фундаментальные изменения, но мы видим, что между партнерами по коалиции нет единого понимания того, как решать эту проблему", — сказал политолог.

Говоря о том, как обстоят дела у министров, Раевский отметил, что нет уверенности в том, что у каждого из министров есть адекватная программа действий. По его мнению, министры больше реагируют на вызовы, поэтому возникает ощущение, что в стране одни только кризисы и неурядицы. Министры не устанавливают повестку дня, а скорее следуют повестке дня, так как она формируется сама или создается кем-то другим.

Оценивая, чем это правительство Кариньша отличается от предыдущего, политолог сказал, что в этом правительстве есть политики с большим опытом, а значит, в правительстве больше надежды на большую слаженность работы.

По мнению Раевского, в предыдущем правительстве министры работали более индивидуально, а премьер-министр был как бы модератором, арбитром между ними. В настоящее время правительство сигнализирует, что премьер-министр является капитаном команды. С точки зрения продуктивной работы это гораздо более понятно и перспективно.

На вопрос о том, какие вызовы стоят перед правительством в следующие 100 дней, Раевский ответил, что вызовом для коалиции станут предстоящие президентские выборы, а для правительства — объявленные изменения в налоговой политике.