Политолог: президентские выборы могут состоять из нескольких туров

Для избрания президента государства, возможно, нужно будет провести несколько туров, заявил агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс.

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По словам политолога, застой был расшатан выдвижением предпринимателя Улдиса Пиленса на пост президента. Розенвалдс считает, что это хорошо, поскольку заставляет подумать, принес ли Латвии пользу нынешний президент Эгилс Левитс, который полностью себя идентифицировал с правящей коалицией. По мнению Розенвалдса, Левитсу следовало больше следить за работой Сейма и вернуть на повторное рассмотрение "тот или иной закон", но он не использовал эту возможность.

"Стоячие воды взволновались", — заявил политолог.

Национальное объединение (НО) уже дважды выдвигало Левитса и, даже если Левитс не оправдал всех возложенных на него надежд, что так и есть, как считает Розенвалдс, у НО вряд ли будет другая возможность выдвинуть Левитса на должность президента. Если НО отказалось бы от этого кандидата, им пришлось бы очень подробно объяснить, почему они это делают. Также Левитс в своей политике был ближе всего к НО, и его выдвижение на пост президента — это вопрос преемственности, доверия, оценил Розенвалдс.

В то же время очень сложно представить, что Левитс мог бы собрать 51 голос в Сейме, считает политолог.

В свою очередь, у "Нового единства" после заявления премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что коалиции следовало бы договориться об одном кандидате в президенты, возможности для маневра не очень широкие. Розенвалдс подчеркнул, что скорее можно обсудить вопрос о том, сможет ли Пиленс собрать 51 депутатский голос, что неясно в этой ситуации. У выборов президента может быть несколько туров, прогнозирует Розенвалдс, добавив, что это было бы неплохо, потому что нигде не сказано, что президент должен быть избран в первом туре.

Розенвалдс напомнил, что до сих пор упоминались и другие кандидаты, например, Байба Браже, которая отказалась от предложения баллотироваться, а также Валдис Домбровскис, но вряд ли у этих кандидатов будет дальнейшее выдвижение. Общество может быть достаточно осторожным, помня громкие слова, которыми четыре года назад выдвигался на должность президента Левитс. Однако, по словам политолога, в Латвии хватает людей, которые могли бы быть хорошими кандидатами. У экс-президента Вайры Вике-Фрейберги не было большого опыта в политике до того, как ее выдвинули кандидатом в президенты.

Как сообщалось ранее, НО приняло решение выдвинуть на пост президента Латвии действующего президента Эгила Левитса.

За выдвижение Левитса было абсолютное большинство, рассказал после заседания партии ее лидер Райвис Дзинтарс.

Между тем, "Объединенный список" собирается выдвинуть своего основателя, бизнесмена Улдиса Пиленса. Помимо "Объединенного списка" его может поддержать ряд оппозиционных депутатов, но стабильного большинства у него пока нет.

У Левитса также не хватает голосов для перевыборов, если "Объединенный список" не откажется от своей идеи.