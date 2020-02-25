Политолог: Закрытие службы новостей ПБК может повлиять на исход выборов в Рижскую думу

Политолог Филип Раевский считает, что внеочередные выборы внесут существенные изменения в состав Рижской думы. Одной из причин тому может стать закрытие службы новостей Первого Балтийского канала (ПБК), сообщает портал LSM.lv.

"Я думаю, будут использованы все приемы — начиная с откровенной лжи, заканчивая очернением конкурентов", — прогнозирует политолог. Острота борьбы за место в Рижской думе обусловлена тем, что до выборов осталось только два месяца и политики почувствовали "вкус крови".

Раевский считает, что избирателям будет сложно различить, какие из обещаний политиков реальны. Он призывает критически оценить, как партии выполняли свои предыдущие обещания.

Особую роль в распределении поддержки может сыграть ликвидация службы новостей ПБК, о которой вчера сообщило Латвийское телевидение. Раевский отметил, что привлечь русскоязычных рижан непросто и "ПБК всегда был одним из самых мощных каналов, общающихся с этой частью общества". Поэтому отсутствие новостей на ПБК может существенно изменить "игру в секторе русскоязычных избирателей".

Как уже сообщалось, внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля. До тех пор городом будет руководить временная администрация.