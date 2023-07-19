Политолог: "За/Прогрессивные" хотят "раскачать лодку" и сохранить былое влияние

С потерей поста мэра и уходом в отставку Мартиньша Стакиса партия "Прогрессивные" рискует остаться в оппозиции, утратив былое влияние и благополучие. По этой причине объединение стремится "раскачать лодку", заявил в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" политолог Филипп Раевский.

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Как отметил Раевский, Рижской думе нужно в короткий срок выбрать нового председателя, поэтому напряжение будет расти с каждым днем. По его мнению, "Прогрессивные" постараются это использовать в борьбе за власть.

Раевский напомнил, что проверка в департаменте сообщения Рижской думы не дала результатов, в связи с чем партия "За/Прогрессивные" призвали изменить порядок политической ответственности за сообщение в столице и ликвидировать в Рижской думе две должности вице-мэров.

“Посты вице-мэров — достаточно старая идея. Это логично, когда есть несколько партий, которые участвуют в управлении Рижской думой, и в каждой есть вице-мэр. С приходом "Прогрессивных" увеличилось финансовое вознаграждение вице-мэров, членов их бюро и зампредседателей комитета. [...] Проблема Риги в том, что на улицах города 12 лет ничего не происходило. Сейчас происходит серьезное строительство больших инфраструктурных объектов, а “Прогрессивные” хотят показать, что кто-то из думы города что-то делает", — указал политолог.

В среду, 19 июля стало известно, что объединение партий "Развитие/За!" сменило название на PLI.