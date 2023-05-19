Политтехнолог: Кариньш стал Брежневым нашего времени

Латвия увязла в стагнации и все больше отстает от соседей, а глава исполнительной власти Кришьянис Кариньш объясняет трудности «ковидом» и войной в Украине, хотя и пандемия и тень войны накрыла все страны, а не только нас. На это в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 указали политтехнолог Дан Титавс и социолог Арнис Кактиньш, сообщает rus.lsm.lv.

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Рассуждая о том, как может измениться коалиция в результате выборов президента (а, по мнению гостей эфира, по сути, дискуссия идет о ней, а не о должности главы государства), политтехнолог Дан Титавс признался в антипатии к правительству Кришьяниса Кариньша.

"Потому что Кариньш сегодня является Брежневым нашего времени. Это такая стагнация, который мы не видели никогда. Это человек, который четыре с половиной года руководит правительством и ничто не может сделать", — заявил Титавс, имея в виду, что с фигурой генсека КПСС Леонида Брежнева связывают период застоя в СССР.

С этой линией рассуждений согласен социолог, глава центра SKDS Арнис Кактиньш: "Проблема в том, что мы отстаем [от Литвы и Эстонии] уже по всем параметрам. Если раньше было где-то мы хуже, где-то лучше, по-разному было, то сейчас мы отстаем по абсолютно всем параметрам".

Он добавил, что не считает виноватым в нынешнем "болоте" лично и исключительно Кришьяниса Кариньша, поскольку Латвия все-таки не авторитарное государство, и в управлении участвует коалиция партий. Но, констатирует он, стагнация есть, и есть ощущение, что перемены назрели.

"И я чувствую, что есть даже некий консенсус. Потому что почти все, на мой взгляд, умные люди, с которыми я разговариваю, соглашаются: ну да, дальше так нельзя", — отметил социолог.