Полностью завершена утилизация гудрона из Инчукалнского сернокислотного пруда

К концу 2022 года на заводе SIA "SCHWENK Latvija" в Броценах была завершена утилизация гудрона из Инчукалнского сернокислотного пруда. Всего в процессе производства цемента было сожжено около 49 000 тонн топлива, полученного из опасных отходов гудрона.

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Государственная природоохранная служба (ГОС) еще в мае 2021 года завершила восстановительные и рекультивационные работы на исторически загрязненной территории в Инчукалнской волости.

Гудрон в сочетании со вспомогательными материалами образует вторичное топливо, при его сжигании образуется промежуточный продукт производства цемента — клинкер. Государственная природоохранная служба, организовав очистку исторически загрязненной территории в Инчукалнской волости, внедрила инновационные решения и воплотила в жизнь принцип экономики замкнутого цикла. Например, серная смола перерабатывалась в топливо и сжигалась.

Для сжигания гудрона и полученного из него вторичного топлива использовалась печь, обеспечивающая полностью закрытый процесс сжигания при особо высокой температуре (1500°C), при этом не образовывались новые отходы или сточные воды.

Удаление загрязнения было начато в июне 2018 года, когда в результате сотрудничества SIA "SCHWENK Latvija" и исполнителей восстановительных работ PS "Inčukalns Eko" подготовили схему для переработки гудрона в топливо.

Гудрон нейтрализовали, в качестве наиболее оптимального реагента-нейтрализатора использовали известь, которую смешивали с сыпучими материалами (строгальная стружка, сухие опилки, стружечная пыль, мелкоизмельченная древесная щепа) для улучшения консистенции смеси смолы, таким образом готовя вторичное топливо.

Инчукалнские сернокислотные гудроновые пруды являлись одним из самых загрязненных мест в Латвии. Они располагались на территории Инчукалнской волости, в 30-35 км к востоку от Риги, в бывших песчаных карьерах, называемых Южным и Северным прудами. Северный смоляной пруд находился всего в нескольких километрах от Гауи.

В 1950-80-х годах 20 века отходы гудрона в серной кислоте, образующиеся при производстве медицинских и парфюмерных масел, вывозились с территории бывшего Рижского нефтеперерабатывающего завода и завода смазочных масел и сбрасывались в песчаные карьеры без гидроизоляции основания и бортов. Серная смола представляет собой черную агрессивную (рН < 1) жидкую, полужидкую или твердую массу с сильным запахом сернистого газа, содержащую токсичные химические яды.

Реабилитационные работы проводились благодаря успешной реализации проекта Европейского фонда регионального развития "Реабилитация исторически загрязненных участков "Инчукалнские серные пруды". Общее финансирование составило более 29,7 млн ​​евро, из которых 85% профинансировано из еврофондов, а остальное - средствами из госбюджета.

По итогам второго этапа рекультивации исторически загрязненных Инчукалнинских сернокислотных гудронных прудов восстановлен земельный участок площадью 5 га, а общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, составляет примерно 8,4 га.

Второй этап проекта рекультивации гудронных прудов в Инчукалнской волости завершится в 2023 году. Цель проекта — минимизировать воздействие загрязненного участка на окружающую среду и вернуть загрязненную территорию в хозяйственный оборот. Мониторинг качества окружающей среды будет проводиться на протяжении 30 лет после завершения проекта.