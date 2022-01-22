Половина жителей Латвии обеспокоена ограниченной доступностью врачей и обследований

Почти половина или 46% жителей Латвии признают, что они обеспокоены из-за того, что в этом году будет ограничена доступность врачебных консультаций и обследований, – показал опрос, проведенный аптечной сетью Euroaptieka.

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79% опрошенных ответили, что в начале этого года они обеспокоены различными вопросами, связанными с личным здоровьем. Каждый четвертый житель (26%) беспокоится, что из-за повседневной занятости не хватит времени на посещение врача и проведение необходимых для здоровья процедур.

Достаточно большая часть общества также не уверена в своих финансовых возможностях для оплаты необходимого медицинского обслуживания – 21% жителей считают, что не могут позволить себе оплатить все необходимые медицинские обследования, каждый пятый житель признает, что для заботы о собственном здоровье и здоровье близких придется значительно ограничить повседневные траты, а у 15% будут трудности с оплатой физикальных и физиотерапевтических процедур. Отсутствием финансовых возможностей для покупки необходимых медикаментов и витаминов обеспокоены 11% жителей.

"Беспокойство населения по поводу возможной ограниченной доступности врачей и обследований, скорее всего, связано со стремительным ростом заболеваемости Covid-19 и возможными дополнительными ограничениями в ближайшем будущем. На протяжении всего времени пандемии мы чувствуем, что аптеки для жителей стали важными пунктами поддержки здоровья, где можно получить фармацевтические консультации и необходимые медикаменты. Мы работаем на полную мощность, чтобы обеспечить жителям необходимую поддержку и сделать здравоохранение более доступным – наши профессиональные фармацевты предоставляют помощь, дают советы и отвечают на вопросы, связанные со здоровьем", – говорит председатель

правления Euroaptieka Наталья Захарова.

"Глядя на данные опроса, беспокоит также и то, что у многих жителей в этом году могут быть трудности с оплатой необходимых для поддержания здоровья услуг, медикаментов и витаминов. С одной стороны, это понятно, так как новый год начался с роста цен в различных сферах, и жителям больше внимания приходится уделать повседневным тратам и платежам. Но в долгосрочной перспективе, если экономить за счет разных связанных со здоровьем вопросов, можно запустить не лечившиеся своевременно болезни, поэтому могут увеличиться расходы на лечение в будущем", – говорит Захарова.

Как показывает опрос, у пожилых людей больше опасений по поводу разных связанных со здоровьем вопросов, чем у молодых людей. Сениоров старше 60 лет больше, чем представителей других возрастных групп, беспокоит то, что они не смогут оплатить все расходы, связанные с посещениями врача и обследованиями (28%).

Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет значительно меньше, чем другие возрастные группы, заботит ограниченный доступ к врачам и консультационным обследованиям (31%), однако больше всего их беспокоит занятость как главный ограничивающий момент для достаточной заботы о своем здоровье в этом году (40%).

Обычно финансовые вопросы больше волнуют жителей регионов, однако результаты опроса показали обратное. Именно жители Риги признались, что им, чтобы позаботиться о собственном здоровье и здоровье близких, придется значительно ограничить другие расходы семьи, хотя обычно, согласно данным Центрального статистического управления, в столице самая высокая средняя зарплата в стране.

Этот год будет особенно сложным для жителей с низкими доходами, ведь, как показал опрос, они больше встревожены возможностью оплаты необходимых медицинских обследований и лекарств, а также витаминов и минеральных веществ. В среднем женщины (84%) больше обеспокоены связанными со здоровьем вопросами, чем мужчины (73%).

Для выяснения мнения жителей Латвии по поводу опасений в связи с личным здоровьем в 2022 году, аптечная сеть Euroaptieka в сотрудничестве с OMG Latvia в январе этого года провела исследование, в нем приняли участие 725 респондентов.