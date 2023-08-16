"Положительная черта": русскоязычных сторонников латышского обучения стало чуть больше

Социологический опрос выявил небольшой рост поддержки перевода образования исключительно на латышский язык среди нацменьшинств (читай — русскоговорящих жителей Латвии). Об этом сообщает агентство LETA.

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Согласно исследованию, проведенному Госканцелярией и центром Latvijas fakti, по сравнению с прошлым годом поддержка полного перехода обучения на латышский язык выросла среди представителей нацменьшинств на три процента.

"Выявлена положительная черта", — комментируют исследователи.

В частности, 32% опрошенных русскоговорящих ответили утвердительно на вопрос, сплотит ли латвийское общество полный переход на латышское обучение. 39% респондентов также согласились, что обучение на госязыке увеличит возможности русскоязычных жителей участвовать в общественных процессах и повысит шансы неграждан интегрироваться в латвийское общество.

Опрос проводился в мае этого года. Участие в исследовании приняли 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.