Польша, Литва и Латвия закроют границы с Беларусью в случае инцидентов с участием ЧВК "Вагнер"

Польша, Литва и Латвия могут совместно принять решение о закрытии границ с Беларусью, если на границе с этой страной будут происходить серьезные инциденты с участием ЧВК "Вагнер", заявил в четверг министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, пишет портал "Голос Америки".

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Член НАТО Польша 19 июля приняла решение о переброске военных подразделений на восток страны после того, как наемники группы "Вагнер" начали тренировать белорусский спецназ в нескольких милях от ее границы.

Два дня спустя президент России Владимир Путин обвинил Польшу в территориальных амбициях и заявил, что любая агрессия против Беларуси будет рассматриваться как нападение на Россию.

"Безусловно, если на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, будут происходить серьезные инциденты с участием группы "Вагнер", мы, несомненно, будем принимать совместные меры, — сказал Каминьский. — Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, то мы добьемся полной изоляции Беларуси".