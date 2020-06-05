Польша открывает границу для жителей стран Балтии

На следующей неделе восстанавливается свободное передвижение между Польшей и странами Балтии, сообщил литовский премьер Саулюс Сквернялис.

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"Сегодня я говорил с польским коллегой Матеушем Моравецким. Два важных и хороших новости. Первая — мы договорились, что на следующей неделе будет восстановлено свободное движение людей между Балтийскими государствами и Польшей. Это в срочном порядке согласуют ответственные министерства государств", — написал премьер в пятницу на своей странице в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что к 15 июня большая часть Европы может стать свободной для путешествий. В середине июня ЕС совместно примет решение о том, когда открывать границы с третьими странами.

Начиная со среды, 3 июня, тем, кто въезжает в Латвию из большинства стран Евросоюза, больше не нужно будет самоизолироваться на 14 дней. Это относится к тем странам, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 дней не превышает 15 случаев на 100 000 человек.

Список этих стран будет обновляться на странице Центра контроля и профилактики заболеваний. По данным на 29 мая, это Люксембург, Нидерланды, Италия, Дания, Польша, Румыния, Франция, Финляндия, Германия, Чехия, Эстония, Австрия, Болгария, Литва, Венгрия, Норвегия, Швейцария, Кипр, Греция, Исландия, Словакия, Словения, Хорватия и Лихтенштейн.

тот показатель все еще превышен в Швеции, Великобритании, Португалии, Бельгии, Мальте, Ирландии и Испании, соответственно, тем, кто приезжает в Латвию из этих стран, нужно будет соблюдать самоизоляцию.