Получателям российской пенсии в Латвии деньги переведут до 19 сентября

Лицам, получающим в Латвии российскую пенсию, деньги за третий квартал сего года перечислят до 19 сентября. Об этом сообщает Государственное агентство социального страхования (VSAA).

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Пенсии выплачиваются раз в квартал, на сегодняшний день их получают 10 878 российских пенсионеров, проживающих в Латвии. Деньги за июль, август и сентябрь при посредничестве VSAA будут им перечислены до 19 сентября.

Государственное агентство социального страхования выплачивает российскую пенсию лицам, которые получают пенсию на основании договора между Латвией и Россией в социальной сфере, заключенного 19 января 2011 года.

Курс валюты для российских пенсий установлен на 18 августа 2022 года и составляет 61,83220 рублей за один евро. Общая сумма выплат составит 6 305 877 евро.

Кроме того, VSAA сообщает, что с третьего квартала этого года Агентство начнет удерживать подоходный налог с населения с назначенных в России пенсий в порядке, установленном действующим законодательством Латвии.

В то же время при определении суммы налога VSAA будет учитывать, применим ли к конкретному лицу месячный необлагаемый налогом минимум, прогнозируемый Службой госдоходов, или пенсионный необлагаемый минимум, а также имеет ли лицо право на дополнительные налоговые льготы.