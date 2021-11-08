Получено около 40 жалоб на требование об обязательной вакцинации от Covid-19

На данный момент Административный районный суд получил около 40 жалоб в связи с обязательной вакцинацией от Covid-19 для сотрудников нескольких отраслей. Кроме того, количество заявлений продолжает увеличиваться, сообщает агентство LETA.

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Во вторник, 9 ноября, Кабинет министров во время закрытого заседания планирует утвердить пояснительные записи для Административного районного суда в 42 делах, которые связаны с обязательной вакцинацией для выполнения служебных обязанностей.

В Минздраве агентству LETA подтвердили, что все эти дела связаны с пунктом 5.3 постановления Кабмина "Об объявлении чрезвычайной ситуации". В этой части постановления указано, что "сотрудники государственных и муниципальных учреждений и должностные лица с 15 ноября 2021 года могут выполнять свои служебные обязанности только при наличии действующего ковид-сертификата".

Сегодня проходит первое такого рода судебное заседание, где будет рассмотрено дело чиновницы Министерства благосостояния Сандры Руцки, которая вместе со своим мужем Гунарсом Руцкисом и дочерью Кристине Руцкой обратилась с заявлением к правительству в связи с включенным в постановление Кабмина обязательством сделать прививку от Covid-19.

Суд оценит, является ли это постановление соразмерным в отношении конкретных лиц.