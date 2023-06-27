"Получилось как всегда". Тейкманис о новом порядке оценки знаний школьников

Новый порядок оценки знаний на централизованных экзаменах ставит в неравные условия нынешних выпускников и тех, кто окончил среднюю школу в предыдущие годы. Это может привести к судебным тяжбам со стороны не попавших на бюджетные места абитуриентов. Такое мнение в эфире программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 высказал глава Совета по высшему образованию Андрис Тейкманис.

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Впредь выпускные экзамены в средней школе будут оцениваются по уровням. Есть высший уровень с более высокой оценкой. И оптимальный, соответственно, с менее высокой.

Как это отразится на поступающих, вузы смогут сказать лишь после того, как завершится прием документов. Но уже сейчас там обеспокоены не меньше будущих студентов.

"Как это отразится на тех, кто получил среднее образование в предыдущие годы, нелегкий вопрос. Наш интерес заключается в том, чтобы это было максимально честно, прозрачно и понятно. С одной стороны, мы видим желание министерства внести положительные перемены в программе среднего образования, с другой — получилось как всегда", — посетовал глава совета.

Тейкманис назвал предложено процентное соотношение "волюнтарным", так как школьники учились по разным программам.

"Углубленная математика это не то же самое, что простая математика плюс что-то еще", — отметил специалист.

Представитель сферы высшего образования допускает, что не попавшие на бюджетные места абитуриенты могут объединиться и подать судебный иск.

"Я бы не удивился, если это стало кейсом против государства. Теоретически такая возможность существует. Поэтому мы трепетно относились к тому, как вузы включали новый порядок в свои правила поступления. Вузы не должны стать жертвами этой ситуации", — отметил собеседник радиопрограммы.