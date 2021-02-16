Получившие 500 евро за ребенка должники должны связаться с судебным исполнителем, чтобы тот не забрал деньги со счета

Судебные исполнители призывают должников своевременно предоставлять им информацию о получении единовременного семейного пособия в размере 500 евро на каждого ребенка в связи с Covid-19, чтобы это пособие не было направлено на погашение долгов.

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Председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука: "После договоренности о выплате семьям пособия в размере 500 евро на одного ребенка, достигнутой на заседании по сотрудничеству правительственной коалиции, мы получили от должников много вопросов о том, смогут ли судебные исполнители удерживать это пособие для погашения долгов.

Поэтому мы хотим проинформировать всех, что судебные исполнители не будут удерживать средства из этого пособия, так как оно является единовременным и предназначено для оказания поддержки семьям с детьми, с тем чтобы уменьшить последствия кризиса, вызванного Covid-19. Однако, для того чтобы судебный исполнитель мог технически обеспечить невзыскание долга с этого пособия, должнику необходимо своевременно проинформировать своего судебного исполнителя о его получении".

"Нужно учитывать, что сам судебный исполнитель не может получить ни в одной базе данных информацию о том, получает ли должник определенные пособия. Об этом известно только самому должнику. Поэтому очень важно, чтобы должник своевременно проинформировал об этом своего судебного исполнителя, особенно в этом случае, когда должнику известно, что в марте он получит пособие семьям в размере 500 евро за каждого ребенка’’, — подчеркивает И. Крука.

Согласно прозвучавшей публично информации, пособие семьям в размере 500 евро скорее всего будет выплачиваться в марте, вместе с государственным семейным пособием.