Пользователей Riga Card просят забрать деньги и оплачивать парковку по-другому

С 1 марта через телефонное приложение Riga Card больше нельзя будет оплатить муниципальную стоянку. Какие альтернативы оплаты парковок останутся у рижан и что делать с остатками средств в Riga Card, рассказал портал rus.lsm.lv со ссылкой на передачу "Домская площадь" на Латвийском радио 4.

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Рижане, которые оплачивали парковку автомобиля в столице через приложение Riga card, используя телефонный номер 8585, с 1 марта сделать этого не смогут. Как пояснила член правления предприятия Rīgas karte Диана Шмите, впредь приложение Riga Card использоваться не будет. Это экономически невыгодно, вложения в его содержание не оправдываются.

"Чтобы приложение продолжало использоваться, нужно постоянно его совершенствовать и вкладывать в это средства. Основная проблема в том, что договор с Rīgas satiksme на оплату автостоянок у Rīgas karte заканчивается уже 31 декабря 2024 года. Если вложить в приложение довольно большие средства на такой минимальный срок, это не успеет окупиться. Делать это нерационально",— сказала она.

Отвечая на опасения, что оставшиеся на карте авансовые средства, вложенные для будущей оплаты парковки, пропадут и что после этого клиенты останутся еще и должны создателям приложения, Диана Шмите успокаивает: всех пользователей Riga card неоднократно просили и снова просят до 28 февраля сообщить о себе, чтобы можно было вернуть им деньги.

Для этого надо направить поставщику услуги электронно подписанное заявление, указав имя и фамилию, персональный код, номер Карты рижанина или персонифицированного э–талона, номер мобильного телефона, с которого производилась оплата на номер 8585, а также номер банковского счета, куда следует перевести остатки средств с приложения Riga card.

Если же пользователи не могут направить электронно подписанное заявление (например, за отсутствием электронной подписи), им придется посетить любой из центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme, взяв с собой документ паспорт или eID).

Средства с карты приложения Riga card им вернут.

Если же клиент заявление не напишет, за дальнейшее хранение средств в электронном кошельке Riga card будет взиматься плата — 2 евро в месяц. Но когда деньги закончатся, счетчик тикать перестанет.

Каждый клиент 1 марта получит сообщение, что впредь оплата автостоянки с этого счета по телефону 8585 невозможно, а также о вариантах, как вернуть неиспользованные средства.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане отмечает, что впредь оплачивать услуги находящихся в ведении этой компании парковок можно будет в паркоматах и с помощью других существующих мобильных приложений — таких как Mobilly и Europark .