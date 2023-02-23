Помощь Латвии Украине в прошлом году превысила 1% от ВВП

Помощь Латвии Украине в прошлом году превысила 1% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны, сообщила агентству LЕТА консультант департамента коммуникации Государственной канцелярии Санта Йиргенсоне.

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В пятницу исполняется год с начала полномасштабной войны России против Украины. "За это время Украина и ее народ продемонстрировали неослабевающее сопротивление попыткам России завоевать ее территорию и поработить ее народ. Важную роль в противостоянии украинцев сыграла и поддержка западных демократий, и Латвия была одной из самых активных", — говорится в заявлении Госканцелярии.

"Мы видим, что за этот год весь западный мир, Европейский союз и НАТО сплотились для поддержки Украины. Латвия была одной из стран, которая оказала Украине наибольшую поддержку в различных формах — в размере более 1% от ВВП страны. Наше общество также оказывает широкую поддержку украинскому народу. Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо", — сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что Латвия является одной из тех стран, кто наиболее активно осуждает агрессию России против Украины и выступает за решительную международную реакцию на действия режима президента России Владимира Путина.

По словам премьера, Латвия подает пример другим западным демократиям — гуманитарная, экономическая и военная помощь Латвии Украине пропорционально была одной из самых объемных. В оказании помощи участвует и правительство, и неправительственный сектор, и общество в целом, добавил Кариньш.

До февраля этого года государство и общество в целом выделили более 380 млн евро на обеспечение необходимой для обороны Украины военной техники и оборудования — беспилотников, вертолетов, гаубиц, генераторов, внедорожников и др.

Также оказывается гуманитарная помощь, и важную роль в этом играет народ Латвии, жертвуя деньги, товары и транспортные средства, а также предоставляя убежище. Правительство обеспечило доставку медицинского оборудования и лекарств, автобусов и генераторов украинским солдатам и гражданскому населению и другую помощь на сумму более 3 млн евро.

Кариньш подчеркнул, что помощь Украине будет продолжена столько, сколько потребуется. "Важно обеспечить непрерывную помощь Украине до тех пор, пока Россия не потерпит поражение в войне, потому что это единственный способ сохранить устойчивый мир в Европе. Спасибо гражданскому обществу Латвии, которое понимает важность этого вопроса и бескорыстно и неустанно участвует в поддержке Украины", — сказал премьер.