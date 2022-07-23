Понтонный мост через Лиелупе закрыт через неделю после открытия

Менее чем через неделю после открытия понтонного пешеходного моста через реку Лиелупе в Межотне (Бауский край) его пришлось снова закрыть для доступа: пройти по нему и сохранить ноги сухими невозможно, сообщает Rus.LSM со ссылкой на ReTV.

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Объект — сезонный: последние 11 лет и туристы, и местные жители могли в теплое время года воспользоваться этим наплавным мостом через Лиелупе, чтобы попасть из Межотне в Рундале.

Этим летом мост открылся позднее обычного, но доступ к нему затруднен: трап покрыт водой. Житель Межотне Харийс Давис Пожемецкис приехал к реке на велосипеде — нужно было доставить кое-что реставраторам во дворец Рундале. Но остался на берегу: до понтонного участка пришлось бы добираться в воде по колено. Придется в объезд, а это 20 километров.

Перед мостом уже установлен предупреждающий знак, что подниматься на него опасно. По словам руководителя объединенного управления Бауского края Александра Гурковского, опасность создали течение и подводные растения, облепившие понтоны и утяжелившие их. Усугубило проблему повышение уровня воды после периода ливней.

Есть вопросы и к тем, кто спроектировал наплавной пешеходный мост. "Ясно, что сейчас, когда мы видим эти недостатки, мост нельзя назвать нормальным. Но в то время его таким спроектировали. Бывали уже проблемы с мостиком. Он частично реновирован, потому что часть уплыла. Это такой "слепленный" вариант уже, скорее", - говорит Гурковский.

Но и краевое управление и местные жители убеждены: закрытие понтонного моста в Межотне — не решение. Переправа в этом месте очень нужна. Гурковский пояснил, что самоуправлению придется подумать, как именно это организовать.

Зампредседателя Бауской краевой думы Айварс Мачекс (Национальное объединение) подтвердил, что муниципалитет ищет возможные варианты. Для начала нужно подсчитать предполагаемые затраты — берега реки низкие, а колебания уровня воды — большие.

"Конечно, в том месте не будет автомобильного моста, затраты на который были бы нереальными. Да мог бы быть пешеходный мост. Только нам нужно понять, какой могла бы быть его конструкция. Мы взвешиваем возможность привлечь студентов-архитекторов к конкурсу эскизов", — сказал Мачекс.

В 2011 году постройка понтонного моста в Межотне через Лиелупе обошлась более чем в 46 тысяч латов (65 тысяч евро). На его монтаж в этом сезоне ушло свыше двух тысяч евро.