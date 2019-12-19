Поправки о внеочередных выборах, которые отвергла комиссия, всё равно будут рассмотрены Сеймом

Коалиция добилась рассмотрения поправок к порядку внеочередных выборов в самоуправления вопреки решению комиссии их не поддержать, сообщает LETA. Коалиция оправдала это решение беспрецедентной ситуацией.

После двухдневных обсуждений, вчера комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений отвергла поправки к порядку внеочередных выборов. Однако, сегодня эти поправки оказались в распорядке пленарного заседания Сейма.

Председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) объяснила это тем, что 12 декабря Сейм признал поправки срочными и уже тогда включил их в распорядок заседания 19 декабря.

“От комиссии получили письмо, что комиссия не поддерживает выдвижение законопроекта на заседание. Одновременно комиссия не просила исключить вопрос из распорядка заседания. Поэтому законопроекты будут рассмотрены на сегодняшнем заседании”, - сказала спикер.

На это депутат Алдис Гобземс возразил, что комиссия не поддержала законопроект, то есть, комиссия не выдвинула его на рассмотрение и голосовать за него на заседании Сейма нельзя.

Депутаты оппозиции Виктора Валайнис (СЗК) и Юлия Степаненко напомнили Сейму, что по мнению судьи Конституционного суда Гунарса Кусиньша, в случае, если комиссия отвергает законопроект, можно менять состав комиссии, саму комиссию, но нельзя рассматривать законопроект без оценки комиссии.

Член президиума Сейма Инесе Либиня-Эгнере (Новое Единство) заявила, что “это беспрецедентная ситуация, в которой комиссия не указала, как должен действовать президиум” и распорядок Сейма не дает однозначного ответа, как действовать в таком случае. Поэтому без просьбы комиссии, президиум не может исключить законопроект из распорядка дня.

Учитывая пропорции депутатов, явившихся на сегодняшнее заседание Сейма, скорее всего, поправки, позволяющие новому составу Рижской думы работать больше пяти лет подряд, будут приняты, отмечает агентство LETA.

Как уже сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития продвигает поправки, согласно которым, если на момент роспуска самоуправления осталось от девяти до 24 месяцев, то новоизбранная дума может отработать оставшийся до выборов срок плюс положенные по закону четыре года. Таким образом, если в ближайшие месяцы Сейм решит распустить Рижскую думу, её новый состав сможет работать более пяти лет.