Популярный туристический объект возле Лигатне закрыт для посещения

Из-за уборки опасных деревьев и благоустройства инфраструктуры до середины марта будет закрыта природная тропа утеса Звартес в Гауйском национальном парке, сообщает портал Lsm. Осмотреть его можно будет только с противоположного берега Аматы.

Скорее всего, работы продлятся до середины марта, но при необходимости срок может быть продлен. Управление защиты природы в ближайшие полтора месяца планирует убрать деревья, которые угрожают безопасности посетителей.

На закрытых участках тропы размещены предупреждающие знаки, которые управление настоятельно рекомендует не игнорировать и не рисковать своим здоровьем.

Песчаный утес Звартес — один из самых посещаемых объектов в Национальном парке Гауйи. В высоту он достигает неполных 20 метров.