После 17 часов дебатов Сейм решил отложить рассмотрение вопроса о краевой реформе на следующую неделю
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Сегодня в 18 часов Сейм объявит перерыв в рассмотрении законопроекта об административно-территориальной реформе и продолжит его на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель ответственной комиссии Том Артур Плешс.

Заместитель председателя фракции KPV LV Эрик Пуценс сказал агентству LETA, что долго рассматривать законопроект нельзя, так как нужно, чтобы реформа вступила в силу с предстоящими выборами в самоуправления в 2021 году.

Рассмотрение законопроекта возобновится во вторник, 10 марта, в 10 часов. До сих пор он рассматривался два дня в течение примерно 17 часов, включая перерывы.

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LETA

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