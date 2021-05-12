После голосования по "теме Витенбергса" из фракции KPV LV вышло четыре депутата, осталось лишь пять
Foto: LETA

После оглашения итогов голосования парламентской фракции партии KPV LV, согласно которым было принято решение о том, что бывший член партии Янис Витенбергс должен уйти с должности министра экономики, фракцию покинули все четверо депутатов, голосовавших против данного решения. Об этом Delfi сообщил один из "раскольников", депутат Айвар Гейданс.

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Вместе с Гейдансом из фракции KPV LV вышли депутаты Курсите, Пуга и Кронбергс. Все они планируют создать группу независимых депутатов, присоединившись к бывшему члену фракции KPV LV, ныне беспартийному Атису Закатистову.

Таким образом, фракция KPV LV, которая после выборов была одной из самых больших в парламенте, уменьшилась до пяти депутатов — это минимальное количество, допустимое для существования фракции. Теперь в состав фракции KPV LV входят Марис Можвилло, Эрик Пуценс, Иева Крапане, Ральф Немиро и Каспар Гиргенс.

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