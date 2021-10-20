После локдауна жизнь непривитых станет еще труднее, прогнозирует премьер
Foto: Valsts kanceleja

После 15 ноября, когда завершится четырехнедельный локдаун, жизнь невакцинированных будет еще труднее, заявил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Глава правительства признал, что локдаун введен с целью "уменьшить ужасную загруженность больниц", чтобы они могли продолжать оказывать медицинские услуги.

"Без контакта с другими людьми и с соблюдением мер безопасности мы можем разорвать цепочки передачи инфекции", — подчеркнул премьер.

По словам Кариньша, предприятиям, пострадавшим от локдауна, будет оказана поддержка. Поддержку получат и работники, пострадавшие от локдауна — если они вакцинированы.

Кариньш также заявил, что после локдауна, а именно 15 ноября, жизнь вернется в эпидемиологически безопасный режим, когда услуги будут доступны лицам, имеющим сертификат Covid-19 (привитым или переболевшим),

"15 ноября мы вернемся к "зеленому режиму", когда школы возобновят очное обучение и отрасли, полностью сейчас закрытые, возобновят работу, в основном для тех, кто уже прошел вакцинацию. Тем, кто не привился, легче не станет", — сказал Кариньш.

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Чрезвычайная ситуация "Новое Единство" Вакцинация Кришьянис Кариньш
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