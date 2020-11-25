После массового тестирования Covid-19 выявлен у 30 работников Резекненской больницы, они отправлены на карантин, сообщили агентству LETA в лечебном учреждении.

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В больнице подчеркнули, что благодаря противоэпидемиологическим мерам, в том числе массовому тестированию персонала, удалось предотвратить более широкое распространение Covid-19. Проверено более 470 сотрудников, заражение выявлено в 30 случаях, в основном среди младшего и среднего персонала. Заболевание в большинстве случаев протекает бессимптомно.

Инфицированные медики находятся на карантине, а их контактные лица — в самоизоляции.

Работа больницы не прекращена — она продолжает оказывать неотложные и плановые услуги.

В инфекционном отделении больницы в настоящее время лечатся шесть пациентов с Covid-19.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Резекне за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 56 человек.