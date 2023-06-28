После мятежа Пригожина Латвия и Литва призвали НАТО укрепить восточную границу
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Латвия и Литва во вторник, 27 июня, призвали НАТО усилить безопасность на восточной границе, учитывая, что российская наемная группировка "Вагнер" может создать для себя новую базу в Беларуси.

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Глава частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Беларусь во вторник в соответствии с соглашением, достигнутым с президентом Александром Лукашенко — оно положило конец мятежу наемников в России. Президент России Владимир Путин предложил поехать в Беларусь и тем "вагнеровцам", которые не хотят подписывать договор с Минобороны России и продолжать военную службу.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в Париж призвал партнеров оценить эту ситуацию, учитывая продемонстрированные способности наемников. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис также заявил, что скорость, с которой вагнеровцы продвигались к Москве, пройдя сотни километров за один день, говорит о том, что оборона стран Балтии должна быть усилена.

"Границы наших стран находятся всего в сотнях километров от этих событий. Им может потребоваться от восьми до десяти часов, чтобы внезапно появиться где-нибудь в Беларуси недалеко от Литвы", — отметил Ландсбергис.

Он добавил, что "это создает более нестабильную и непредсказуемую среду в нашем регионе".

"Мы должны очень серьезно относиться к защите Балтийского региона", - подчеркнул политик.

Визит министров стран Балтии во Францию проходит на фоне подготовки западных стран к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Как отметил Эдгар Ринкевич, перемещение ЧВК "Вагнер" в Беларусь следует рассматривать в контексте саммита НАТО и всех дискуссий об обороне, сдерживании угроз и необходимых решениях по укреплению безопасности на восточном фланге.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время визита в Вильнюс в понедельник, что страна готова постоянно дислоцировать в Литве бригаду из 4000 военнослужащих.

Ландсбергис указал французскому коллеге, что Париж может помочь с противовоздушной обороной.

"Франция может стать ценным партнером в укреплении потенциала противовоздушной обороны стран Балтии. Мы знаем о французских технологиях, и они могут быть использованы в рамках нашей стратегии сдерживания, чтобы ни один "Вагнер", ни российская армия не вздумали о пересечении границ стран Балтии", — сказал министр.

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