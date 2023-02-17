После нескольких часов дебатов Сейм концептуально поддержал госбюджет-2023

В пятницу, 17 февраля, после нескольких часов дебатов Сейм поддержал в первом чтении проект государственного бюджета на 2023 год и связанные с ним законопроекты.

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За проект госбюджета в первом чтении проголосовали 53 депутата, против — 42 депутата. Планируется, что Сейм рассмотрит бюджет во втором — окончательном — чтении 8 марта.

Перед дебатами по бюджету премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") обратился к депутатам, признав, что "не будет говорить правду, если заявит, что бюджет на 2023 год идеален". Премьер-министр подчеркнул, что бюджет на 2023 год является сбалансированным, учитывающим многочисленные потребности общества.

Перед голосованием, в течение нескольких часов дебатов, депутаты от оппозиции критиковали бюджет, говоря о том, что он фиксирует стагнацию, а не вводит реформы.

Доходы и расходы растут

Доходы государственного бюджета запланированы в размере 12 721 099 842 евро, а расходы — в размере 14 672 520 291 евро. По сравнению с бюджетным планом 2022 года в этом году ожидается увеличение доходов на 2,025 млрд евро, а также увеличение расходов на 2,233 млрд евро.

Доходы государственного основного бюджета в 2023 году прогнозируются в размере 8,796 млрд евро, а расходы запланированы в размере 10,861 млрд евро. Увеличение расходов основного государственного бюджета по сравнению с планом 2022 года составляет 1,563 млрд евро или 16,8%. Увеличение расходов в размере 1,382 млрд евро предназначено для расходов на финансирование основных функций государства. С другой стороны, для реализации проектов и мероприятий, софинансируемых инструментами политики Европейского союза (ЕС) и другой иностранной финансовой помощью, планируется увеличение финансирования в размере 181,1 млн евро.

Доходы и расходы бюджета государственного специального социального страхования прогнозируются на уровне 4,2 млрд евро и 4,08 млрд евро соответственно. Увеличение расходов государственного специального бюджета по сравнению с планом 2022 года составляет 697,9 млн евро или 20,6%.

Пять приоритетов бюджета

В бюджете на 2023 год правительство определило пять приоритетных направлений развития — безопасность, образование, энергетика, конкурентоспособность, а также качество жизни, здоровье человека и населения.

По приоритетному направлению "Безопасность" в среднесрочной перспективе планируется дополнительное финансирование в размере более 1,1 млрд евро, в том числе единовременные инвестиции на усиление служб и возможностей государственной безопасности — 354,1 млн евро или 0,8% от ВВП в 2023 году. В среднесрочной перспективе в бюджете "зарезервированы" 600 млн евро на закупку систем противовоздушной безопасности 166,3 млн евро — на закупку специальных пожарно-спасательных машин, 103 млн евро на строительство пожарных депо — центров ликвидации последствий стихийных бедствий. Еще 77,6 млн евро будет выделено на создание инфраструктуры полосы пропуска через государственную границу, 77 млн ​​евро — на поддержку гражданского населения Украины и поддержку восстановления Украины. Предусматривается, что 41,1 млн евро будет израсходовано на усиление кибербезопасности, а также обеспечение граждан с товарами первой необходимости в случае государственной угрозы, 19,3 млн евро предназначены для обеспечения структурных подразделений Рижского районного управления Государственной полиции соответствующими помещениями.

Дополнительное финансирование в размере 62,3 млн евро предусмотрено на приоритные мероприятия в сфере внешней политики на 2023-2025 годы.

В среднесрочной перспективе финансирование в размере более 170 млн евро будет направлено на приоритетное направление "Образование" — в 2023 году оно составит 45,1 млн евро. Деньги планируется направить в основном на высшее образование, науку и исследования, компенсировать подорожание и развить процесс обучения естественным наукам.

Приоритетное направление "Энергетика" в основном финансируется за счет помощи фондов ЕС и Фонда восстановления. Поэтому дополнительные инвестиции государственного бюджета на текущем этапе относительно невелики. Значительная часть средств государственного бюджета, необходимых для этих нужд, покрывается за счет дивидендов АО Latvenergo" Поэтому, несмотря на то, что энергетика является одним из приоритетов, дополнительное финансирование из фискального пространства относительно невелико и предназначено для исследований — это всего один миллион евро в 2023 году.

Приоритетное направление "Конкурентоспособность" связано с улучшениями во многих областях, включая политику финансового сектора, фискальную политику, подготовку государственного бюджета и муниципальную финансовую систему, налоговую политику и налоговое администрирование, государственное управление и инвестиции, предпринимательскую и инвестиционную среду, жилье, человеческий капитал, занятость, транспорт, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, региональное развитие, окружающая среда, дигитализация и т. д. На это приоритетное направление в среднесрочной перспективе планируется выделить дополнительное финансирование в размере 367 млн ​​евро, из них 71,2 млн евро в 2023 году.

На приоритетное направление "Качество жизни, здоровье человека и общества" будет выделено 600 млн евро в среднесрочной перспективе, из них 161,5 млн евро в 2023 году. Абсолютно большинство средств будет направлено ​​на здравоохранение, за которым последует укрепление потенциала государственного управления и поддержка повышения минимального дохода.

Также в бюджете на 2023 год предусмотрено 166,2 млн евро на заработную плату врачей, 110 млн евро на улучшение медицинских услуг в области онкологии и 45 млн евро на доступность медицинских услуг.

ВВП со знаком минус

При подготовке законопроекта о бюджете на 2023 год был использован прогноз сокращения валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год в размере -0,6% Предполагается, что в 2024 и 2025 годах ВВП может вырасти на 3%. В бюджете на 2023 год прогноз ВВП в фактических ценах составляет 42,62 млрд евро, тогда как на 2024 год — 44,91 млрд евро, а на 2025 год — 47,48 млрд евро.

В 2023 году прогноз потенциального роста ВВП оценивается в 1,9%, в 2024 году — 2,1%, в 2025 году — 2,2%.

Цель структурного баланса бюджета сектора государственного управления отвечает методологии Европейской системы счетов, в этом году и в ближайшие два года составляет -0,5% ВВП.

В 2023 году компенсируемые расходы запланированы в размере 2,17 млрд евро. Из них компенсируемые расходы Структурных фондов ЕС и Фонда сплочения — 1,3 млрд евро. Общие компенсируемые расходы общей сельскохозяйственной политики и общей политики рыболовства — 671,5 млн евро, при этом расходы обслуживания государственного долга запланированы в размере 199 млн евро.

Резерв бюджетных резервов на 2023, 2024 и 2025 годы составляет 0,1% ВВП.

64% будет собрано с компаний государственного капитала

В бюджете на 2023 год запланированы дополнительные поступления в виде дивидендов от государственных компаний капитала. Планируется, что АО Latvenergo перечислть в виде дивидендов в 2023 году 64% от прибыли отчетного года, но не менее 129 544 780 евро, в доходы основного государственного бюджета. Целью увеличения дивидендов Latvenergo является выделение средств из государственного бюджета для оказания государственной поддержки оператору системы распределения электроэнергии АО Sadales tīkls и оператору системы передачи АО Augstsprieguma tīkls для компенсации роста цен на электроэнергию. Государственная поддержка призвана обеспечить обоим операторам энергосистем потолок цен на электроэнергию в размере 160 евро за мегаватт-час (МВтч) с 1 июля этого года по 31 декабря 2023 года. Такой период выбран потому, что это экстраординарный и разовый механизм, и он подходит для периода потенциально высоких цен на электроэнергию. Прогнозируется, что для компенсации цен на электроэнергию в 2023 году во втором полугодии потребуется до 4,8 млн евро.

Также из дивидендов Latvenergo планируется выделить средства Augstsprieguma tīkls с целью ограничения роста цен на оказываемую ею вспомогательную услугу охраны, которая предусматривает плату за наличие мощности для обеспечения работы системы в размере 100 мегаватт (МВт). Таким образом, планируется стабилизировать цену услуги на действующем уровне тарифа — 4,65 евро за МВтч с 1 июля текущего года по 31 декабря 2024 года с компенсацией разницы государством. Прогнозируется, что компенсационная сумма за услугу с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года может составить 6,7 млн ​​евро.

Также в 2023 году ГАО Latvijas valsts meži произведет выплату дивидендов в бюджет в размере 64% от прибыли отчетного года, но не менее 162 510 081 евро.

В 2023 году АО Latvijas Loto перечислит в бюджет 64% прибыли прошлого года, но не менее 5 448 320 евро.

ГАО Latvijas Valsts radio und televsionis centrs тоже перечислит в бюджет 64% прибыли прошлого года, но не менее 4 069 009 евро.

Доходы, гарантированные самоуправлениям

В бюджете на 2023 год предусмотрено общее увеличение займов самоуправлений в размере 178 138 258 евро, а прогнозируемые поступления подоходного налога с населения в муниципальные бюджеты составляют 1,77 млрд евро.

Также сумма целевых дотаций муниципалитетам оценивается в 515,14 млн евро, из которых наибольшая часть, или почти 400 млн евро, запланирована на заработную плату педагогов, 62 млн евро — на заработную плату педагогов специального дошкольного образования, 55 млн евро — на зарплаты педагогов дошкольных учреждений, занимающихся детьми от пяти лет.

Также сообщается, что в 2023 году самоуправления могут запланировать в своих бюджетах на 22,5% или 369,9 млн евро больше налоговых поступлений, чем в 2022 году.