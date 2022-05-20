После обеда движение на отдельных шоссе замедлится
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В пятницу после обеда из-за традиционно интенсивного движения и проводимых ремонтных работ автоводители должны считаться с тем, что дорога может занять больше времени, чем обычно. Это касается рижского региона, а также направлений в сторону Вентспилса, Эргли, Елгавы и Бауски, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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Начался строительный сезон - активнее всего ремонтные работы на данный момент ведутся на региональных дорогах. Отправляясь в выходные в поездку на машине или автобусе, стоит считаться с дополнительным временем в дороге.

На этой неделе после технологического перерыва возобновлены работы на дороге Инциемс-Сигулда-Кегумс (Р8) на участке между Турайдой и Сигулдой, также в Турайде изменена организация движения на повороте на Рагану.

Подробную информацию обо всех ремонтных работах и введенных ограничениях можно найти на домашней странице LVC.

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