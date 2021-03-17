После отмены ЧС часть ограничений, скорее всего, останется в силе

После отмены режима чрезвычайной ситуации часть установленных в связи с Covid-19 ограничений, скорее всего, останется в силе, заявила парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Сейчас оценкой этого вопроса занимается группа оперативного управления.

"Ситуация меняется, и у нас нет полной ясности о том, какие ограничения останутся в силе, а какие нет", — сказала Силиня.

Ранее Кариньш сообщил, что правительство разрабатывает два варианта дальнейших действий — на случай, если эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться, и на случай, если она ухудшится.

Премьер отметил, что при улучшении ситуации можно подумать о введении модели безопасной жизни, которая предусматривает постепенное восстановление деятельности отраслей, где в настоящее время действуют ограничения. Также до Пасхи правительство должно принять решение, продлевать или отменять чрезвычайное положение после 6 апреля.