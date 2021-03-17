После отмены ЧС часть ограничений, скорее всего, останется в силе
Foto: LETA

После отмены режима чрезвычайной ситуации часть установленных в связи с Covid-19 ограничений, скорее всего, останется в силе, заявила парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сейчас оценкой этого вопроса занимается группа оперативного управления.

"Ситуация меняется, и у нас нет полной ясности о том, какие ограничения останутся в силе, а какие нет", — сказала Силиня.

Ранее Кариньш сообщил, что правительство разрабатывает два варианта дальнейших действий — на случай, если эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться, и на случай, если она ухудшится.

Премьер отметил, что при улучшении ситуации можно подумать о введении модели безопасной жизни, которая предусматривает постепенное восстановление деятельности отраслей, где в настоящее время действуют ограничения. Также до Пасхи правительство должно принять решение, продлевать или отменять чрезвычайное положение после 6 апреля.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

22

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби

От владельца

Juglas iela, Jugla, Rīga,
500€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Jaunciema gatve, Jaunciems, Rīga,
377 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Beberbeķu 9. līnija, Beberbeķi, Rīga,
195 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Muižas iela, Garkalnes nov.,
298 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Rātsupītes iela, Imanta, Rīga,
94 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Foreļu iela, Garkalnes nov.,
85 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
700€
Miera iela, Centrs, Rīga,
94 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€