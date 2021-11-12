После пандемии латвийцы снова женятся, а население страны стремительно сокращается
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В 2020 году количество браков резко упало, но теперь снова наблюдается рост. До сентября 2021 года было зарегистрировано 9 457 браков, это на 763 брака или на 8,8% больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистикой.

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При этом допандемийный уровень до сих пор не достигнут — раньше в первые девять месяцев года совершалось более 10 тысяч браков.

Количество новорожденных продолжает сокращаться. В первые девять месяцев 2021 года в Латвии родилось 13 072 ребенка, это на 474 ребенка или 3,5 % меньше, чем за тот же период 2020 года.

Из-за смертности в стране резко сокращается население. До сентября этого года в Латвии зарегистрировано 24 103 смертей, это на 3,5 тысяч или 17 % больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

1 октября 2021 года население Латвии предположительно составляло 1 миллион 880 тысяч человек.

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