После победы Икшкиле над Пуце в суде самоуправления Латвии потребовали пересмотреть качество его реформы

Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) считает, что после победы Икшкиле в Конституционном суде (КС) качество рассматриваемой в Сейме административно-территориальной реформы должно быть пересмотрено, сказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ председатель ЛСС Гинтс Каминскис.

КС признал не соответствующим Конституции распоряжение министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце о приостановке опроса жителей Икшкиле по реформе. Дело было возбуждено по иску Икшкильской краевой думы.

По словам Каминскиса, после постановления КС со стороны министра и Сейма не последовало никаких выводов. Если эксперты признают, что в Латвии ухудшаются возможности местной демократии, это тревожный сигнал, на который политики должны обратить внимание, сказал руководитель ЛСС.

Каминскис подчеркнул, что самоуправления ждут качественной реформы, но в настоящее время это не так. Главные возражения ЛСС по-прежнему связаны с тем, что в процессе разработки административно-территориальной реформы никто не прислушивался к самоуправлениям.