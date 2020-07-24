После посещения Бельгии, Чехии, Австрии и Швейцарии теперь нужно соблюдать самоизоляцию

В Бельгии, Чехии, Австрии и Швейцарии выросла заболеваемость Covid-19, поэтому после возвращения оттуда нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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При этом больше не нужно соблюдать самоизоляцию после приезда из Исландии и Сан-Марино.

Высокая кумулятивная заболеваемость остается еще в нескольких европейских странах: Хорватии, Испании, Португалии, Швеции, Андорре, Болгарии, Румынии и Люксембурге.

Что касается третьих стран, самоизоляцию можно не соблюдать после посещения Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Среди стран Балтии самый низкий показатель 14-дневной заболеваемости в Эстонии — 1,2 случая на 100 000 населения. В Латвии он составляет 2,6, в Литве 3,7.

В Люксембурге заболеваемость на 100 000 населения составляет 200,8, в Румынии — 54, в Болгарии — 45,4, в Швеции — 43,3, в Португалии — 39,9, в Испании — 34,6, в Хорватии — 29,9.

Самоизоляцию не нужно соблюдать, приезжая из стран, где двухнедельная заболеваемость составляет менее 16 случаев на 100 000 населения.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что с 28 июля латвийцы, приезжая в Великобританию, больше не должны будут соблюдать самоизоляцию.

МИД по-прежнему просит быть ответственными и тщательно обдумывать необходимость заграничных поездок, особенно за пределы стран Балтии.