После президентства Левитс планирует участвовать в международных форумах как эксперт

Президент Латвии Эгил Левитс после окончания полномочий президента планирует принимать участие в международных форумах как эксперт. Об этом он рассказал в интервью Латвийскому телевидению.

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Полномочия Левитса закончатся 8 июля, когда в должность президента вступит Эдгар Ринкевич. По словам президента, он уже получил множество предложений высказать свою точку зрения как эксперт и бывший глава государства, и он с удовольствием этим займется. Предложения он оценит после 8 июля.

Его первая поездка состоится сразу после окончания срока полномочий. Левитс поедет в Нью-Йорк, на Всемирный правовой конгресс.

Кроме того, Левитс планируется вернуться к нескольким научным академическим проектам, которые он отложил на четыре года.