После продолжительной борьбы с Covid-19 скончался инфектолог больницы П. Страдиня

В четверг вечером после продолжительной борьбы с Covid-19 скончался врач-инфектолог Клинической университетской больницы П. Страдыня Паулс Алдиньш (1971 г.р.).

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"Больница потеряла выдающегося врача, ученого, педагога и коллегу. Его вклад в развитие латвийской инфектологии неоценим", — отметили в больнице.

В больнице подчеркивают, что в общении с пациентами Алдиньш был образцом высочайших этических и профессиональных стандартов, всегда отзывчивый, терпеливый и добрый. Он никогда не забывал выполнять данные обещания, был точен до мельчайших деталей.

С начала пандемии Covid-19 Алдиньш активно участвовал в лечении Covid-19, к сожалению, потерпев поражение в этой борьбе.

Больница П. Страдиня выражает самые глубокие соболезнования семье Паула Алдиньша, его близким, друзьям и коллегам.